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25 Haziran 2020, Perşembe
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maçına hazır

Beşiktaş Konyaspor maçına hazır

, 'in 29. haftasında cuma akşamı oynayacağı maçının hazırlıklarını Ümraniye 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'in 29'uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding 'u konuk edecek , bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

  1. 25.06.2020
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