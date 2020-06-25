Beşiktaş Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.