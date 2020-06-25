Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında cuma akşamı oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Konyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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