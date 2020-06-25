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25 Haziran 2020, Perşembe
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istedi değere bindi!

Beşiktaş istedi Leroy Fer değere bindi!

Eredivisie ekiplerinden , 'ın talip olmasının ardından 'e önerdiği sözleşme şartlarında iyileştirmeye gitti ve 30 yaşındaki orta sahayla anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki sezon adına çalışmalarını yürüten , Ligi ekiplerinden ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan 30 yaşındaki orta sahası ile görüşmelere başlamıştı.

Siyah-beyazlı ekibin girişimlerde bulunması üzerine Feyenoord, Hollandalı orta sahayı takımda tutma kararı aldı.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Kırmızı-beyazlı kulübün teknik direktörü 'ın talimatı üzerine Leroy Fer'e önerilen yeni sözleşmenin şartlarında iyileştirmeye gidildi.

Fer'in Feyenoord'dan 2 yıllık sözleşme istediği, kulübün ise 1+1 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.

Feyenoord formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Leroy Fer, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 25.06.2020
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