Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, Beşiktaş'ın talip olmasının ardından Leroy Fer'e önerdiği sözleşme şartlarında iyileştirmeye gitti ve 30 yaşındaki orta sahayla anlaşmaya vardı.
Önümüzdeki sezon adına transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan 30 yaşındaki orta sahası Leroy Fer ile görüşmelere başlamıştı.
Siyah-beyazlı ekibin girişimlerde bulunması üzerine Feyenoord, Hollandalı orta sahayı takımda tutma kararı aldı.
Hollanda basınında yer alan habere göre; Kırmızı-beyazlı kulübün teknik direktörü Dick Advocaat'ın talimatı üzerine Leroy Fer'e önerilen yeni sözleşmenin şartlarında iyileştirmeye gidildi.
Fer'in Feyenoord'dan 2 yıllık sözleşme istediği, kulübün ise 1+1 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.
Feyenoord formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Leroy Fer, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş istedi Leroy Fer değere bindi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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