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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Fabri'ye veto! Dünya yıldızı kaleci 'a

Fabri'ye veto! Dünya yıldızı kaleci Beşiktaş'a

Loris Karius’la yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışlarını hızlandıran 'ta , Fabri'nin dönüşüne onay vermedi. Siyah-beyazlılar, City’den ayrılacak olan Şilili file bekçisi Bravo için kapıyı araladı.

'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim özellikle 1 numara takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda. Bugüne kadar bir çok başarılı kaleciyle temasa geçen siyah-beyazlılar, daha önce de adı gündeme gelen ancak veto yiyen Şili 'nın kalecisi ile yeniden ilgilenmeye başladı. Bir süre önce yönetici Erdal Torunoğulları Şili basınına, Bravo'nun kendilerine önerildiğini ancak yaşı nedeniyle düşünmediklerini söylemişti.

1+1 ANLAŞMA TEKLİF EDELİM
Ancak gelinen süreçte Beşiktaş'ın mali durumu 'ın istediği kalecilerle anlaşılmasını imkansız hale getirdi. Rizespor; Gökhan Akkan için yumuşamadı... PSV Jeroen Zoet'i, gelecek sezonun kadrosuna almaya karar verdi. Sergen Yalçın ise yaşanan bu gelişmeler üzerine "37 yaşında falan ama en azından dünyanın sayılı kalecilerinden birisi. Eninde sonunda City'den gelecek. 1+1 yıllık teklifimizi ve bizim şartlarımızı kabul ederse gelsin. Hem gençlere de örnek olur" dedi.

2 SENE DAHA OYNAR
İngiliz ekibi ile olan kontratı sezon sonunda bitecek Claudio Bravo'nun kariyerine MLS'te devam edebileceği belirtilmiş olsa da tecrübeli kalecinin 2 sene daha Avrupa'da kalmak istediği ifade edildi. City'nin oyuncunun sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri, siyah-beyazlı yöneticilere "En azından 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" deyince Beşiktaşlı yetkililer de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleciye yeniden yeşil ışık yaktı.

Bravo, kariyeri boyunca toplam 372 resmi maça çıktı. 'da 237, 'da 75 ve Mahchester City'de 60 maçta şans bulan başarılı file bekçisi; 1 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

FABRI'YE VETO
Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, Sergen Yalçın'dan onay çıkmadı. Üç yıldır 10 tane resmi maça çıkmayan İspanyol kalecinin sağlık raporlarının da sıkıntılı olduğu bildirildi. Fabri'nin omzundan problemi olduğu bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.

  1. 24.6.2020
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