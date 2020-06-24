Beşiktaş'ın da istediği Aboubakar'ı Saint-Etienne kadrosuna katıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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'ın da istediği Aboubakar'ı Saint-Etienne kadrosuna katıyor!

Beşiktaş'ın da istediği Aboubakar'ı Saint-Etienne kadrosuna katıyor!

'ın da gündeminde olan eski golcüsü için iki Fransız kulübü daha devreye girmişti. Kamerunlu yıldızın transferinde önde olan kulüp açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Porto'da gözden düşen 'ın adı bir süredir eski takımı ile anılıyordu. Kamerunlu futbolcu son dönemlerde yaşadığı ağır sakatlıkların ardından Portekiz kulübü tarafından listesine konulmuştu.

Portekiz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübü Rennes ve Saint-Etienne de golcü oyuncu için devreye girdi. Hatta Saint-Etienne'in diğer takımlara göre transferde önde olduğu ifade edildi.

Fransız temsilcisinin 5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu renklerine bağlayacağı bildirildi.

28 yaşındaki golcü, bu sezon teknik direktör Sergio Conceiçao tarafından fazla tercih edilmedi.


  1. 24.06.2020
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