Beşiktaş'ın da istediği Aboubakar'ı Saint-Etienne kadrosuna katıyor!
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan eski golcüsü Vincent Aboubakar için iki Fransız kulübü daha devreye girmişti. Kamerunlu yıldızın transferinde önde olan kulüp açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Porto'da gözden düşen Vincent Aboubakar'ın adı bir süredir eski takımı Beşiktaş ile anılıyordu. Kamerunlu futbolcu son dönemlerde yaşadığı ağır sakatlıkların ardından Portekiz kulübü tarafından transfer listesine konulmuştu.
Portekiz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübü Rennes ve Saint-Etienne de golcü oyuncu için devreye girdi. Hatta Saint-Etienne'in diğer takımlara göre transferde önde olduğu ifade edildi.
Fransız temsilcisinin 5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu renklerine bağlayacağı bildirildi.
28 yaşındaki golcü, bu sezon teknik direktör Sergio Conceiçao tarafından fazla tercih edilmedi.
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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