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23 Haziran 2020, Salı
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N’Sakala adım adım Kartal’a

N’Sakala adım adım Kartal’a

’le sözleşme uzatmayan , daha önce el sıkıştığı Alanyalı sol bek N’Sakala ile 3 senelik anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Aytemiz forması giyen Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah-beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığını kapatacak. Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim, bonservis bedeli ödemeyecek. Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Kariyerinde daha önce 'nın Troyes ve 'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Alanyaspor forması giyiyor. Bu sezon ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı.
  1. 23.6.2020
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