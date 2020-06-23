Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul ettiler! Cyle Larin 20 milyona...

Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin ile ilgili Belçika basınında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Voetbal24.be'nin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar, Kanadalı golcünün bonservis rakamının 2.5 milyon euro olduğunu Waregem kulübünün yetkililerine bildirmişti.

Bu rakamı oldukça yüksek gören Zulte Waregem kulübü, Larin'in bonservisini almaktan vazgeçti ve devreye Royal Antwerp girdi.

PAZARLIK BAŞLIYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Royal Antwerpli yöneticiler, Larin için belirlenen 2.5 milyon euroluk (20 milyon TL) bonservis ücretini ödeme kararı aldı.

Öte yandan Royal Antwerp Sportif Direktörü Luciano D'Onofrio'nun, kısa süre içerisinde Beşiktaş ile Cyle Larin transferi için müzakerelere başlayacağı ve orta yolda buluşmak isteyeceği kaydedildi.

Cyle Larin, bu sezon toplamda 33 müsabakada rol alırken 9 gol 11 asistle oynadı ve 2839 dakika sahada kaldı.