Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul ettiler! Cyle Larin 20 milyona... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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'ın teklifini kabul ettiler! Cyle 20 milyona...

Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul ettiler! Cyle Larin 20 milyona...

'ta son dakika haberi... Sezon başında Zulte Waregem'e kiralanan yıldız golcü, Belçika'da gösterdiği performansla adeta parmak ısırtırken, transferde kendini ön plana çıkartmayı başarmıştı. Siyah beyazlı kulüp, oyuncunun bonservisini 2.5 milyon euro olarak belirlerken, alıcısını buldu! Buna göre Belçika'nın dev kulübü, için ödenmesi gereken bonservis rakamını kabul etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle ile ilgili Belçika basınında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Voetbal24.be'nin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar, Kanadalı golcünün bonservis rakamının 2.5 milyon euro olduğunu Waregem kulübünün yetkililerine bildirmişti.

Bu rakamı oldukça yüksek gören Zulte Waregem kulübü, Larin'in bonservisini almaktan vazgeçti ve devreye girdi.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Royal Antwerpli yöneticiler, Larin için belirlenen 2.5 milyon euroluk (20 milyon TL) bonservis ücretini ödeme kararı aldı.

Öte yandan Royal Antwerp Sportif Direktörü Luciano D'Onofrio'nun, kısa süre içerisinde Beşiktaş ile Cyle Larin transferi için müzakerelere başlayacağı ve orta yolda buluşmak isteyeceği kaydedildi.

Cyle Larin, bu sezon toplamda 33 müsabakada rol alırken 9 gol 11 asistle oynadı ve 2839 dakika sahada kaldı.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 14:48
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