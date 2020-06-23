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23 Haziran 2020, Salı
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’e özel teşekkür

Adem Ljajic’e özel teşekkür

'ın, 'i özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. Sırp yıldız Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki maçında gol attı.

'ın, 'i özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. Sırp yıldız Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki maçında gol attı. Ljajic; karşısında en fazla kilit pas (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu.
  1. 23.6.2020
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