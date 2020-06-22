Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic'e özel tebrik - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan o isme özel tebrik!

'dan 'e özel tebrik

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic'e özel tebrik

, deplasmanda karşılaştığı 'u 5-1 mağlup ederek morallendi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör 'ın, bu mücadelede başarılı bir performansa imza atan 'i de özel olarak tebrik ettiği ortaya çıktı.

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 5-1 ayrılarak taraftarlarını sevindirdi. Mücadelede performansıyla öne çıkan isim ise oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü 'ın maç sonunda Sırp oyuncunun yanına giderek özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

ADEM LJAJIC DENİZLİSPOR KARŞISINDA NE YAPTI?

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı. Tecrübeli orta saha Denizlispor karşısında en fazla kilit pas (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu. Sahada 61 kez topla buluşan Ljajic'in pas yüzdesi 90.9 olarak belirlendi. Sadece 1 kez adam geçip, 2 faul aldı; hiç top kaptırmadı. 2 uzun topunda da isabet sağladı.


  1. 22.06.2020
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