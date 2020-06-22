Beşiktaşlı Diaby için transfer kararı! Sezon sonunda...
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... 2019-20 sezonu başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Daiby için yeşil beyazlı kulüp son kararını verdi. Portekiz Gazetesi A Bola, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde oyuncunun durumuna ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in 28. haftasında oynanılan Denizlispor - Beşiktaş karşılaşmasında takımı adına gol bulan Abdoulay Diaby ile ilgili önemli bir haber kaleme alındı.
Buna göre siyah beyazlı futbolcu ile ilgili Sporting Lizbonlu yetkililer son kararını verdi.
SATIŞA ÇIKIYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sporting Lizbon yönetimi, Diaby'i gelecek sezon kadrolarında düşünmüyor.
Öte yandan Beşiktaş'ın da şu an için gelecek sezon planlamalarında Diaby'i düşünmediği ifade edildi.
Haziran 2023'e kadar Sporting Lizbon ile sözleşmesi bulunan Diaby'in bonservisinin 3 ila 4 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor. İddialara göre Belçika kulüpleri oyuncunun transfer akıbetini yakından takip ediyor.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 12:53
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı Diaby için transfer kararı! Sezon sonunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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