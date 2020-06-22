Beşiktaşlı Diaby için transfer kararı! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 28. haftasında oynanılan Denizlispor - Beşiktaş karşılaşmasında takımı adına gol bulan Abdoulay Diaby ile ilgili önemli bir haber kaleme alındı.

Buna göre siyah beyazlı futbolcu ile ilgili Sporting Lizbonlu yetkililer son kararını verdi.

SATIŞA ÇIKIYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sporting Lizbon yönetimi, Diaby'i gelecek sezon kadrolarında düşünmüyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın da şu an için gelecek sezon planlamalarında Diaby'i düşünmediği ifade edildi.

Haziran 2023'e kadar Sporting Lizbon ile sözleşmesi bulunan Diaby'in bonservisinin 3 ila 4 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor. İddialara göre Belçika kulüpleri oyuncunun transfer akıbetini yakından takip ediyor.