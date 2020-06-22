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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Beşiktaşlı için transfer kararı! Sezon sonunda...

Beşiktaşlı Diaby için transfer kararı! Sezon sonunda...

'ta son dakika transfer gelişmesi... 2019-20 sezonu başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Daiby için yeşil beyazlı kulüp son kararını verdi. Portekiz Gazetesi A Bola, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde oyuncunun durumuna ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in 28. haftasında oynanılan Denizlispor - karşılaşmasında takımı adına gol bulan Abdoulay ile ilgili önemli bir haber kaleme alındı.

Buna göre siyah beyazlı futbolcu ile ilgili Sporting Lizbonlu yetkililer son kararını verdi.

SATIŞA ÇIKIYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sporting Lizbon yönetimi, Diaby'i gelecek sezon kadrolarında düşünmüyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın da şu an için gelecek sezon planlamalarında Diaby'i düşünmediği ifade edildi.

Haziran 2023'e kadar Sporting Lizbon ile sözleşmesi bulunan Diaby'in bonservisinin 3 ila 4 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor. İddialara göre Belçika kulüpleri oyuncunun transfer akıbetini yakından takip ediyor.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 12:53
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