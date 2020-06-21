Güzel goller geçidi
Kartal, dün gece Horoz’a şans tanımadı. Siyah beyazlılar, öyle goller attı ki, kaleci Tolgahan çaresiz kaldı. Sergen’in öğrencileri futboluyla tam puan aldı.
Geçtiğimiz hafta Antalya'ya mağlup olan Beşiktaş, dün gece Denizlispor'u yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, birbirinden güzel 5 gol attı, futboluyla da tam puan aldı. Denizli'de gol perdesini Burak Yılmaz açtı. Kral, takipçiliğiyle takımını öne geçirirken, ev sahibinin Estupinan ile yeşeren umutları fazla sürmedi. Ljajic'le ile başlayan hücum organizasyonlarında önce Gökhan'ın kafa golü geldi. Ardından N'Koudou-Burak verkacı Horoz'u çaresiz bıraktı.
NE DE OLSA KARA KARTAL
Fransız oyuncunun füzesi skoru 3-1'e getirdi. İlk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de topla daha çok oynayan, daha çok pozisyona giren Beşiktaş, Ljajic'le ceza sahası dışından geceye damga vuran bir gol daha buldu. Karşılaşmada son sözü söyleyen Diaby oldu. Malili futbolcu, skoru belirlerken, Kara Kartal, aldığı farklı galibiyetin yanı sıra birbirinden güzel gollerle haftayı damga vurdu. Bu arada skorun 3-1 olmasının ardından Sergen Yalçın'ın genç oyuncuları sahaya sürmesi öne çıkanlar arasındaydı.
10 MAÇLIK SERİ OLDU
Siyah-beyazlılar 5-1'lik skorla devirdiği Denizlispor'a karşı galibiyet serisini 10'a çıkardı. Beşiktaş, Ege ekibine karşı oynadığı son 10 maçtan da üstün ayrılmayı başarırken, bu rakibine karşı en çok golü de dün attı.
ZORAKİ DEĞİŞİKLİK
Denizlispor, zorlu Beşiktaş maçına zoraki değişikliklerle çıktı. Teknik direktör Bülent Uygun, sakatlığı bulunan Onazi'nin yerine Kibong Mbamba; kart cezalısı Zeki Yavru'nun yokluğunda ise Lopes'e forma verdi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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