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21 Haziran 2020, Pazar
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Güzel goller geçidi

Güzel goller geçidi

, dün gece Horoz’a şans tanımadı. Siyah beyazlılar, öyle goller attı ki, kaleci Tolgahan çaresiz kaldı. Sergen’in öğrencileri futboluyla tam puan aldı.

Geçtiğimiz hafta 'ya mağlup olan , dün gece Denizlispor'u yıktı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, birbirinden güzel 5 gol attı, futboluyla da tam puan aldı. 'de gol perdesini açtı. Kral, takipçiliğiyle takımını öne geçirirken, ev sahibinin Estupinan ile yeşeren umutları fazla sürmedi. Ljajic'le ile başlayan hücum organizasyonlarında önce Gökhan'ın kafa golü geldi. Ardından N'Koudou-Burak verkacı Horoz'u çaresiz bıraktı.

NE DE OLSA KARA KARTAL

Fransız oyuncunun füzesi skoru 3-1'e getirdi. İlk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de topla daha çok oynayan, daha çok pozisyona giren Beşiktaş, Ljajic'le ceza sahası dışından geceye damga vuran bir gol daha buldu. Karşılaşmada son sözü söyleyen Diaby oldu. Malili futbolcu, skoru belirlerken, Kara , aldığı farklı galibiyetin yanı sıra birbirinden güzel gollerle haftayı damga vurdu. Bu arada skorun 3-1 olmasının ardından 'ın genç oyuncuları sahaya sürmesi öne çıkanlar arasındaydı.

10 MAÇLIK SERİ OLDU

Siyah-beyazlılar 5-1'lik skorla devirdiği Denizlispor'a karşı galibiyet serisini 10'a çıkardı. Beşiktaş, Ege ekibine karşı oynadığı son 10 maçtan da üstün ayrılmayı başarırken, bu rakibine karşı en çok golü de dün attı.

ZORAKİ DEĞİŞİKLİK

Denizlispor, zorlu Beşiktaş maçına zoraki değişikliklerle çıktı. Teknik direktör Bülent Uygun, sakatlığı bulunan Onazi'nin yerine Kibong Mbamba; kart cezalısı Zeki Yavru'nun yokluğunda ise Lopes'e forma verdi.

  1. 21.6.2020
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