En kral üye - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan rekor!

En kral üye

En kral üye

Siyah-beyazlı ekibin, 32717 sicil numaralı üyesi olan ve Çebi’nin elinden kartını alan tecrübeli futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performansıyla yıldızlaştı

Burak Yılmaz, 'a olan aidiyet duygusunu en üst noktaya taşıdı.

, Beşiktaş, , , ve formaları giyen golcü oyuncu, şu an formasını da taşıdığı Beşiktaş'ın kongre üyesi olmayı tercih etti. Dün Başkan , Denizlispor maçı için kamp yapılan otelde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya gelirken burada Beşiktaş'ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak'ın kongre üyelik kartını da verdi. Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu. Artık Beşiktaş'ın kongrelerinde oy hakkı bulunan ve geleceğinde de söz sahibi olma imkanı kazanan siyah-beyazlı oyuncu, kongre üyesi olduğu gün Denizlispor karşısında adeta coştu. Takımının ilk golünü kaydeden başarılı oyuncu, N'Koudou ve Ljajic'in attığı gollerin de asistini yapmayı başardı.

REKOR KIRDI

dün 12 gole ulaştı ve Lig kariyerinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol attığı sezona imza attı. 2018-19 sezonunda 11, 2007-08 sezonunda 1 ve 2006-07 sezonunda 5 gol atabilmişti.

  1. 21.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En kral üye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA