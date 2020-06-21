En kral üye

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a olan aidiyet duygusunu en üst noktaya taşıdı.

Antalya, Beşiktaş, Manisa, Eskişehir, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen golcü oyuncu, şu an formasını da taşıdığı Beşiktaş'ın kongre üyesi olmayı tercih etti. Dün Başkan Ahmet Nur Çebi, Denizlispor maçı için kamp yapılan otelde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya gelirken burada Beşiktaş'ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak'ın kongre üyelik kartını da verdi. Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu. Artık Beşiktaş'ın kongrelerinde oy hakkı bulunan ve geleceğinde de söz sahibi olma imkanı kazanan siyah-beyazlı oyuncu, kongre üyesi olduğu gün Denizlispor karşısında adeta coştu. Takımının ilk golünü kaydeden başarılı oyuncu, N'Koudou ve Ljajic'in attığı gollerin de asistini yapmayı başardı.

REKOR KIRDI

Burak Yılmaz dün 12 gole ulaştı ve Lig kariyerinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol attığı sezona imza attı. 2018-19 sezonunda 11, 2007-08 sezonunda 1 ve 2006-07 sezonunda 5 gol atabilmişti.