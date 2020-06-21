En kral üye
Siyah-beyazlı ekibin, 32717 sicil numaralı üyesi olan ve Çebi’nin elinden kartını alan tecrübeli futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performansıyla yıldızlaştı
Burak Yılmaz, Beşiktaş'a olan aidiyet duygusunu en üst noktaya taşıdı.
Antalya, Beşiktaş, Manisa, Eskişehir, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen golcü oyuncu, şu an formasını da taşıdığı Beşiktaş'ın kongre üyesi olmayı tercih etti. Dün Başkan Ahmet Nur Çebi, Denizlispor maçı için kamp yapılan otelde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya gelirken burada Beşiktaş'ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak'ın kongre üyelik kartını da verdi. Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu. Artık Beşiktaş'ın kongrelerinde oy hakkı bulunan ve geleceğinde de söz sahibi olma imkanı kazanan siyah-beyazlı oyuncu, kongre üyesi olduğu gün Denizlispor karşısında adeta coştu. Takımının ilk golünü kaydeden başarılı oyuncu, N'Koudou ve Ljajic'in attığı gollerin de asistini yapmayı başardı.
REKOR KIRDI
Burak Yılmaz dün 12 gole ulaştı ve Lig kariyerinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol attığı sezona imza attı. 2018-19 sezonunda 11, 2007-08 sezonunda 1 ve 2006-07 sezonunda 5 gol atabilmişti.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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