Yukatel Denizlispor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de 28. haftaya girilirken, Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.



İLK 11'LER

Denizlispor: Henüz açıklanmadı.



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak.

YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olacağı maç bu akşam 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DENİZLİ'DE EKSİK ÇOK

Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıktı. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Recep Niyaz ve Isaac Sackey forma giyemiyor.