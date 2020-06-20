Yukatel Denizlispor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Denizli deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım bu karşılaşma öncesi 44 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Yukatel Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada. Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, puan kaybını telafi etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda Boateng, Vida, Dorukhan Toköz gibi isimler sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosunda yoklar. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'de 28. haftaya girilirken, Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.
İLK 11'LER
Denizlispor: Henüz açıklanmadı.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak.
YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olacağı maç bu akşam 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
DENİZLİ'DE EKSİK ÇOK
Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıktı. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, Recep Niyaz ve Isaac Sackey forma giyemiyor.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 19:58
- Torino-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Getafe-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- B.B Erzurumspor-Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Trabzonspor'dan Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı
- İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...
- Kruse gider gitmez Fenerbahçe bunu yaptı!
- Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma
- Son dakika corona virüsü haberleri: O liste açıklandı! Corona virüsü kaptığım nasıl anlaşılır? İşte yanıtı
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yukatel Denizlispor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.