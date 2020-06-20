Yukatel Denizlispor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Yukatel Denizlispor - | İlk 11'ler belli oldu!

Yukatel Denizlispor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu!

'in 28. haftasında , Denizli deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım bu karşılaşma öncesi 44 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Yukatel Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada. Geçtiğimiz hafta sahasında 'a mağlup olan Beşiktaş, puan kaybını telafi etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda Boateng, Vida, Dorukhan Toköz gibi isimler sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmanın kadrosunda yoklar. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

'de 28. haftaya girilirken, geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

İLK 11'LER
Denizlispor: Henüz açıklanmadı.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak.

YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olacağı maç bu akşam 21.00'de başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DENİZLİ'DE EKSİK ÇOK
Evinde son maçını 14 Mart'ta 'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıktı. Karşılaşmada kırmızı kart cezalısı 'nun yanı sıra sakatlıkları süren Ogenyi Onazi, ve Isaac Sackey forma giyemiyor.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 19:58
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