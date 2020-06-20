Yukatel Denizlispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın'ın talebeleri zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek isterken, Bülent Uygun'lu Denizlispor ise sahasında galibiyet peşinde. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Tiago, Berdich, Mbamba, Aissati, Murawski, Olcay, Rodallega, Sacko



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, N'Koudou, Burak.



YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.

40. KEZ KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 39 maçta siyah-beyazlılar 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 67 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.

DENİZLİSPOR 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 18 maçın 11'ini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Denizli'de siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 17 golle karşılık verdi. İki ekip Denizli'de en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı ve kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk Beşiktaş oldu.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.