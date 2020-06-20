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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan net mesaj! "Küçülme yok"

: Küçülme yok şampiyonluk istiyoruz

Sergen Yalçın: Küçülme yok şampiyonluk istiyoruz

, 5-1'lik farklı Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç için "Kolay bir galibiyet oldu" yorumunu yapan Yalçın, kulübün genç oyunculara ağırlık vermesi hakkında ise, "Beşiktaş önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak.Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar. Biz şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız" ifadesini kullandı.

, Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 5-1'lik farklı galibiyeti değerlendiren Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Fizik gücümüz gayet iyiydi. Kolay bir galibiyet oldu. Oyunculara teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya bakacağız" dedi.

BURAK VE LJAJIC'E ÖVGÜ
'ın performansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Burak, golcü bir oyucu. Gol atması zaten doğal. Biz gol atmasının yanında başka şeyler de istiyoruz. Bugün çok istekliydi, çok pres yaptı. İyi bir performans sergiledi. Ljajic de öyle. Performanslarından memnunuz. Bunun devam etmesi lazım" şeklinde konuştu.

"N'KOUDOU FANTASTİK BİR GOL ATTI"
karşısında müthiş bir gole imza atan N'Koudou'nun bu performansını diğer maçlara da yansıtması gerektiğini belirten siyah-beyazlıların hocası, "N'Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Diaby de gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Hedefe gitmemiz için kenar oyuncularımızdan sürekli katkı almamız lazım" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜLME YOK, ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"
Sergen Yalçın maddi kriz yaşayan Beşiktaş'ın gelecek sezon tüm olumsuz şartlara rağmen kaliteli bir kadro kuracağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Genç oyuncularla ilgili 'de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İki maç oynayan genç oyuncuyu hemen büyütüyoruz, bundan çok etkileniyor. Bunun örneklerini de geçmiş yıllarda çok gördük. Önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Gelmesi gereken yerlere gelsinler, sonra onlar hakkında konuşuruz. Gençler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. 4 genç oyuncuya forma verdik, gençler bizim için değerli. Ancak sadece genç diye Beşiktaş'ta bir oyuncu forma giyemez. Beşiktaş önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak. Beşiktaş gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar. Biz şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız."

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 23:56
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