Kara Kartal yara saracak! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Siyahbeyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında Antalyaspor'a mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 44 puanla beşinci sırada yer alan Kara Kartal, Yukatel Denizlispor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM

Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sarı kart alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda; Atiba, N'Koudou, Caner, Umut, Elneny, Lens ve Boyd, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde Konyaspor karşısında forma giyemeyecekler. Ligin ilk yarısında rakibini N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar; bugün de sahadan üç puanla ayrılarak Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte iki takımın muhtemel 11'leri:

Denizlispor: Tolgahan, Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Erdoğan Kaya, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak