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20 Haziran 2020, Cumartesi
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yara saracak! İşte 'ın 11'i

Kara Kartal yara saracak! İşte Sergen Yalçın'ın Denizli 11'i

Üç aylık aranın ardından lige Antalya yenilgisiyle başlayan , ’den üç puanla dönerek Avrupa şansını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör , bu akşam saat 21.00'de başlayacak maç öncesi sahaya süreceği 11'i kafasında netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı muhtemel 11'i...

, 'in 28. haftasında 'a konuk oluyor. Siyahbeyazlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında 'a mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 44 puanla beşinci sırada yer alan , Yukatel Denizlispor deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte cezası biten , bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM
Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda; Atiba, N'Koudou, Caner, Umut, Elneny, Lens ve Boyd, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde karşısında forma giyemeyecekler. Ligin ilk yarısında rakibini N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar; bugün de sahadan üç puanla ayrılarak Avrupa şansını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

İşte iki takımın muhtemel 11'leri:

Denizlispor: Tolgahan, Bergdich, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Mbamba, Aissati, Sacko, Estupinan, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, , Erdoğan Kaya, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak

  1. 20.6.2020
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