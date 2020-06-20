Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz golle döndü!
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Burak Yılmaz, corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk karşılaşmada golünü attı. Bu sezonki 12'inci golünü atan Burak, Beşiktaş'ın deplasmandaki son 6 golün 5'ine imzasını attı.
Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Burak Yılmaz da corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk kez forma giydi.
Galatasaray mücadelesinde kart gören Burak Yılmaz, salgın sonrasındaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyememişti.
GOLLE DÖNDÜ
Denizlispor karşılaşmasında formasına tekrar kavuşan kaptan, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Ljajic'in ortasında ceza sahasında Ruiz kafayı vurdu, şutu kaleci Tolgahan'dan sekti, topu iyi takip eden Burak Yılmaz ise ağları havalandırdı.
Bu sezon ligdeki 12. golünü kaydeden Burak, ayrıca Beşiktaş'ın deplasmandaki son 6 golünün 5'ini atmış oldu.
- 20.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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