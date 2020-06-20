Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz golle döndü!

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Burak Yılmaz da corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk kez forma giydi.

Galatasaray mücadelesinde kart gören Burak Yılmaz, salgın sonrasındaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyememişti.

GOLLE DÖNDÜ

Denizlispor karşılaşmasında formasına tekrar kavuşan kaptan, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Ljajic'in ortasında ceza sahasında Ruiz kafayı vurdu, şutu kaleci Tolgahan'dan sekti, topu iyi takip eden Burak Yılmaz ise ağları havalandırdı.

Bu sezon ligdeki 12. golünü kaydeden Burak, ayrıca Beşiktaş'ın deplasmandaki son 6 golünün 5'ini atmış oldu.