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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz golle döndü!

'ın yıldızı golle döndü!

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz golle döndü!

'ın tecrübeli yıldızı , corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk karşılaşmada golünü attı. Bu sezonki 12'inci golünü atan Burak, Beşiktaş'ın deplasmandaki son 6 golün 5'ine imzasını attı.

'in 28'inci haftasında deplasmanda yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu da corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk kez forma giydi.

mücadelesinde kart gören Burak Yılmaz, salgın sonrasındaki mücadelesinde forma giyememişti.

GOLLE DÖNDÜ

Denizlispor karşılaşmasında formasına tekrar kavuşan kaptan, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Ljajic'in ortasında ceza sahasında Ruiz kafayı vurdu, şutu kaleci Tolgahan'dan sekti, topu iyi takip eden Burak Yılmaz ise ağları havalandırdı.

Bu sezon ligdeki 12. golünü kaydeden Burak, ayrıca Beşiktaş'ın deplasmandaki son 6 golünün 5'ini atmış oldu.

  1. 20.06.2020
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