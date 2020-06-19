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19 Haziran 2020, Cuma
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bugün uçuyor

Kartal bugün uçuyor

ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah- beyazlılar, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından 16.00'da özel uçakla 'ye giderek kampa girecek.
  1. 19.6.2020
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