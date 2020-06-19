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19 Haziran 2020, Cuma
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Dorukhan korkuttu

Dorukhan korkuttu

'a sakatlıktan dönen genç yıldız 'den üzücü bir haber geldi.

'a sakatlıktan dönen genç yıldız 'den üzücü bir haber geldi. 7 aylık sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Dorukhan, maçında oynamamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgede ağrılarının arttığı ve bu hafta da riske edilmeyeceği belirtildi.
  1. 19.6.2020
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