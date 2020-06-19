Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ta son dakika sakatlık haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı öncesi kafilede yer almayan Boateng hakkında sakatlık açıklaması yaptı.

İşte o açıklama;

"Kevin Prince Boateng'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.

Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."