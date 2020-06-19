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19 Haziran 2020, Cuma
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'tan için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng için sakatlık açıklaması!

'ta son dakika sakatlık haberi.. Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı öncesinde yıldız futbolcu Kevin Prince Boatenh ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

'ta son dakika sakatlık haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Denizlispor maçı öncesi kafilede yer almayan Boateng hakkında sakatlık açıklaması yaptı.

İşte o açıklama;

"'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme


Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.

Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 15:38
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