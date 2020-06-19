Beşiktaş'ta yıldız oyuncu kadroya alınmadı!
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi siyah beyazlılar, Denizlispor maçı kamp kadrosusunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Vida ve Dorukhan dışında Boateng ve Douglas da kafilede yer almadı.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşılaşacağı maç öncesi kadrosusunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Vida ve Dorukhan dışında Boateng ve Douglas da kafilede yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu:
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.
Pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için akşam saatlerinde Denizli'ye gidecek.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 15:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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