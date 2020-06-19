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19 Haziran 2020, Cuma
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'ta yıldız oyuncu kadroya alınmadı!

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu kadroya alınmadı!

'in 28. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi siyah beyazlılar, Denizlispor maçı kamp kadrosusunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Vida ve Dorukhan dışında Boateng ve Douglas da kafilede yer almadı.

'in 28. haftasında , deplasmanda ile karşı karşılaşacağı maç öncesi kadrosusunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Vida ve Dorukhan dışında Boateng ve Douglas da kafilede yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosu:

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Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı bildirildi.

Pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için akşam saatlerinde 'ye gidecek.

Beşiktaş'ta Denizli kafilesinde 4 oyuncu yer almadı

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 15:00
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