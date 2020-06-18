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18 Haziran 2020, Perşembe
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Edwin Gyasi açıkladı! Beşiktaş ve transfer...

Önümüzdeki sezon yapacağı transferlerle şampiyon bir kadro kurmak isteyen 'ın gündemindeki Ganalı oyuncu , bir radyo programında yaptığı açıklamalarda ve Beşiktaş söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Gyasi'nin o açıklamaları...

'la adı geçen 28 yaşındaki Ganalı futbolcu , Radyospor'a açıklamalarda bulundu perşembe günü imza için 'a geleceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

CSKA Sofia forması giyen Gyasi, "Şu anda 'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" dedi.

"TÜRKİYE İYİ BİR LİG"
Edwin Gyasi, 'ye olacağı iddialarına cevap verdi. Gyasi, "Türkiye gerçekten iyi bir lig. Türkiye'de futbol oynamak benim için bir seçenek. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var ve onlardan çok şey duyuyorum. Türk taraftarların harika olduğunu duydum. Kayserisporlu Bernard Mensah ve Malatyasporlu Afriyie Acquah ile konuşuyorum. Menajerimin Türkiye'de oynayan oyuncuları var. Ben şu anda CKSA Sofia'da oynamak zorunda olduğum maçlara konsantre oluyorum. Sezon sonunda boşa çıkacağım. Türkiye'ye bu sene gelebilirim" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ SORULARINA..."
Edwin Gyasi son olarak Beşiktaş iddiaları hakkında bir açıklama yaptı ve bu sorulara cevap vermek istemediğini söyledi. Gyasi, "Beşiktaş sorularına cevap vermek istemiyorum. Şu anda oynayacağım maçlara konsantre oluyorum. Bundan 2 sene önce benimle ilgileniyordu. Sezon sonunda Türkiye benim için bir seçenek olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

EDWIN GYASI KİMDİR?
28 yaşındaki doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi. Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 13:01
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