Edwin Gyasi açıkladı! Beşiktaş ve transfer...
Önümüzdeki sezon yapacağı transferlerle şampiyon bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki Ganalı oyuncu Edwin Gyasi, bir radyo programında yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Beşiktaş söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Gyasi'nin o açıklamaları...
Beşiktaş'la adı geçen 28 yaşındaki Ganalı futbolcu Edwin Gyasi, Radyospor'a açıklamalarda bulundu perşembe günü imza için İstanbul'a geleceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
CSKA Sofia forması giyen Gyasi, "Şu anda Bulgaristan'dayım. Perşembe günü İstanbul'a geleceğim haberleri doğru değil. Bulgaristan'da hayatım iyi gidiyor. Lig yeniden başladı. İlk maçımızı 2 gün önce oynadık ve bu maç 1-1 bitti" dedi.
"TÜRKİYE İYİ BİR LİG"
Edwin Gyasi, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarına cevap verdi. Gyasi, "Türkiye gerçekten iyi bir lig. Türkiye'de futbol oynamak benim için bir seçenek. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım var ve onlardan çok şey duyuyorum. Türk taraftarların harika olduğunu duydum. Kayserisporlu Bernard Mensah ve Malatyasporlu Afriyie Acquah ile konuşuyorum. Menajerimin Türkiye'de oynayan oyuncuları var. Ben şu anda CKSA Sofia'da oynamak zorunda olduğum maçlara konsantre oluyorum. Sezon sonunda boşa çıkacağım. Türkiye'ye bu sene gelebilirim" şeklinde konuştu.
"BEŞİKTAŞ SORULARINA..."
Edwin Gyasi son olarak Beşiktaş iddiaları hakkında bir açıklama yaptı ve bu sorulara cevap vermek istemediğini söyledi. Gyasi, "Beşiktaş sorularına cevap vermek istemiyorum. Şu anda oynayacağım maçlara konsantre oluyorum. Bundan 2 sene önce benimle Bursaspor ilgileniyordu. Sezon sonunda Türkiye benim için bir seçenek olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.
EDWIN GYASI KİMDİR?
28 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi. Gyasi, CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 13:01
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Edwin Gyasi açıkladı! Beşiktaş ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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