Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida'nın yerine... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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'dan flaş karar! Vida'nın yerine...

Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida'nın yerine...

'ın sahasında 'a mağlup olduğu maçta sakatlanan deneyimli defans oyuncusu 'nın yerine kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Hırvat stoperin Denizlispor karşılaşmasına yetişememesi halinde 'ın genç isme şans vereceği ortaya çıktı.

'ta takımın tecrübeli stoperi 'nın sakatlığı şok etkisi yaratırken, genç oyuncu 'ya da şans doğdu. Siyah beyazlı takımın ile oynadığı maçta sakatlanan Hırvat futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre uygulanacak tedavinin ardından ödemi inerse 31 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak.

Ancak yetiştirilmezse, Antalya maçı kaybedilmesine rağmen genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun performansından çok memnun kalan 'ın bu oyuncular gibi 19 yaşında olan Erdoğan Kaya'ya da şans vermeyi planladığı öğrenildi.


  1. 17.06.2020
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