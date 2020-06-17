Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida'nın yerine...
Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor'a mağlup olduğu maçta sakatlanan deneyimli defans oyuncusu Domagoj Vida'nın yerine kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Hırvat stoperin Denizlispor karşılaşmasına yetişememesi halinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın genç isme şans vereceği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta takımın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'nın sakatlığı şok etkisi yaratırken, genç oyuncu Erdoğan Kaya'ya da şans doğdu. Siyah beyazlı takımın Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Hırvat futbolcuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre uygulanacak tedavinin ardından ödemi inerse 31 yaşındaki futbolcu, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer alacak.
Ancak yetiştirilmezse, Antalya maçı kaybedilmesine rağmen genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun performansından çok memnun kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu oyuncular gibi 19 yaşında olan Erdoğan Kaya'ya da şans vermeyi planladığı öğrenildi.
- 17.06.2020
- Son dakika corona virüsü haberleri: Açıkladılar! Aşı virüsten kaç yıl koruyor? Dağıtım ne zaman başlıyor?
- Geceye damga vuran konuşma! Emre Belözoğlu Volkan Demirel'i aradı ve...
- Böyle açıkladılar! Luyindama'nın transferi o şarta bağlı
- Galatasaray'da operasyon başladı! Muslera'nın yerine iki aday
- Maç sonu Emre Belözoğlu'na olay sözler! "Sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın?"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'dan flaş karar! Vida'nın yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.