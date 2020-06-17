Orkun Kökçü'den itiraf! "Beşiktaş'ı isterim"
Feyenoord forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Orkun Kökçü “Biz ailece Beşiktaşlıyız, bir gün o formayı giymeyi isterim” dedi.
Hollanda'da Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması geldi. Transferi hakkında konuşan genç oyuncu, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim. Profesyoneliz, Galatasaray da olabilir ama Beşiktaş olsa daha iyi olur. Konuyla menajerim ve ailem ilgileniyor. Gelecek ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Benim görevim futbol oynamak" dedi. Orkun Kökçü milli takım hakkında ise "Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Orkun Kökçü'den itiraf! "Beşiktaş'ı isterim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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