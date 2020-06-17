Orkun Kökçü'den itiraf! "Beşiktaş'ı isterim" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Orkun Kökçü'den itiraf! "'ı isterim"

Orkun Kökçü'den itiraf! "Beşiktaş'ı isterim"

Feyenoord forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Orkun Kökçü “Biz ailece Beşiktaşlıyız, bir gün o formayı giymeyi isterim” dedi.

'da Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'den açıklaması geldi. Transferi hakkında konuşan genç oyuncu, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim. Profesyoneliz, da olabilir ama Beşiktaş olsa daha iyi olur. Konuyla menajerim ve ailem ilgileniyor. Gelecek ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Benim görevim futbol oynamak" dedi. Orkun Kökçü milli takım hakkında ise "'yi seçtiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

  1. 17.6.2020
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