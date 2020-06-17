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17 Haziran 2020, Çarşamba
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özür diledi

Boateng özür diledi

'ta 'le ilgili merak edilen görüşme dün gerçekleşti. maçında forması attığı için Başkan dahil bir çok yöneticinin tepkisini alan Boateng, ile bir görüşme yaptı.

'ta 'le ilgili merak edilen görüşme dün gerçekleşti. maçında forması attığı için Başkan dahil bir çok yöneticinin tepkisini alan Boateng, ile bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Ganalı oyuncu yanlış anlaşıldığını, böyle bir düşüncesi olamayacağını söyledi.

  1. 17.6.2020
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