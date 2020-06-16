Yönetimden büyük sürpriz! Ağır ceza kesilecek

Beşiktaş'ta yönetim oyunculara büyük bir sürpriz hazırlıyor… Gelen bilgilere göre; Beşiktaşlı oyunculara gördükleri sarı kartlar, disiplinsizlikleri yüzünden kaçırdıkları maçlar, doğru çalışma programı uygulamadıkları için sakatlanıp kaçırdıkları karşılaşmalar da dahil olmak üzere çok ciddi para cezaları alacaklar. İndirime yanaşmayan oyuncuların sözleşmelerini hukukçulara inceleten Beşiktaş yönetimi futbolculara ciddi bir fatura çıkaracak.