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16 Haziran 2020, Salı
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Yönetimden büyük sürpriz! Ağır ceza kesilecek

Yönetimden büyük sürpriz! Ağır ceza kesilecek

'ta yönetim oyunculara büyük bir sürpriz hazırlıyor… Gelen bilgilere göre; Beşiktaşlı oyunculara gördükleri , disiplinsizlikleri yüzünden kaçırdıkları maçlar, doğru çalışma programı uygulamadıkları için sakatlanıp kaçırdıkları karşılaşmalar da dahil olmak üzere çok ciddi para cezaları alacaklar.

'ta yönetim oyunculara büyük bir sürpriz hazırlıyor… Gelen bilgilere göre; Beşiktaşlı oyunculara gördükleri , disiplinsizlikleri yüzünden kaçırdıkları maçlar, doğru çalışma programı uygulamadıkları için sakatlanıp kaçırdıkları karşılaşmalar da dahil olmak üzere çok ciddi para cezaları alacaklar. İndirime yanaşmayan oyuncuların sözleşmelerini hukukçulara inceleten Beşiktaş yönetimi futbolculara ciddi bir fatura çıkaracak.

  1. 16.6.2020
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