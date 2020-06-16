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16 Haziran 2020, Salı
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'le ne konuştu?

Sergen Yalçın Sinan Gümüş'le ne konuştu?

'un 'ı yendiği maçta galibiyet golünü atan dikkat çeken bir oyun oynadı. Kısa süre önce 'ın gelecek sezon için kadrosunda görmek istediği oyunculardan birisi olduğu iddia edilen Sinan'ın maçtan sonra başarılı teknik adamla kısa bir görüşme yapması dikkat çekti.

'un 'ı yendiği maçta galibiyet golünü atan dikkat çeken bir oyun oynadı. Kısa süre önce 'ın gelecek sezon için kadrosunda görmek istediği oyunculardan birisi olduğu iddia edilen Sinan'ın maçtan sonra başarılı teknik adamla kısa bir görüşme yapması dikkat çekti. Gümüş'ün Beşiktaş'ta forma giymek istediği Sergen'in de Töre ile birlikte takımda görmek istediği öğrenildi.

  1. 16.6.2020
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