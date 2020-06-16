Sergen Yalçın Sinan Gümüş'le ne konuştu?

Antalyaspor'un Beşiktaş'ı yendiği maçta galibiyet golünü atan Sinan Gümüş dikkat çeken bir oyun oynadı. Kısa süre önce Sergen Yalçın'ın gelecek sezon için kadrosunda görmek istediği oyunculardan birisi olduğu iddia edilen Sinan'ın maçtan sonra başarılı teknik adamla kısa bir görüşme yapması dikkat çekti. Gümüş'ün Beşiktaş'ta forma giymek istediği Sergen'in de Töre ile birlikte takımda görmek istediği öğrenildi.