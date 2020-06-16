Kiralıklar gönderilsin

Takımdakı kiralık oyuncularla ilgili de görüşü sorulan Sergen Yalçın, bu isimlerin gönderilmesinde sakınca görmedi. Rebocho, Elneny ve Diaby'nin geri dönmesinin kadroda sıkıntı oluşturmayacağını yöneticilere ileten Yalçın, yüksek maliyetli oyuncuların yerine de yeni isimlerin daha uygun şartlarda takıma dahil edilebileceğini ifade etti.



Beşiktaş'ın eski oyuncularından Gökhan Töre'nin Yeni Malatya ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. N'Sakala'nın ise sezon sonunda Alanya ile anlaşması sona eriyor.