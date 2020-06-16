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16 Haziran 2020, Salı
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Kiralıklar gönderilsin

Kiralıklar gönderilsin

Takımdakı kiralık oyuncularla ilgili de görüşü sorulan , bu isimlerin gönderilmesinde sakınca görmedi. Rebocho, Elneny ve Diaby'nin geri dönmesinin kadroda sıkıntı oluşturmayacağını yöneticilere ileten Yalçın, yüksek maliyetli oyuncuların yerine de yeni isimlerin daha uygun şartlarda takıma dahil edilebileceğini ifade etti.

Takımdakı kiralık oyuncularla ilgili de görüşü sorulan Sergen Yalçın, bu isimlerin gönderilmesinde sakınca görmedi. Rebocho, Elneny ve Diaby'nin geri dönmesinin kadroda sıkıntı oluşturmayacağını yöneticilere ileten Yalçın, yüksek maliyetli oyuncuların yerine de yeni isimlerin daha uygun şartlarda takıma dahil edilebileceğini ifade etti.

'ın eski oyuncularından 'nin Yeni ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. N'Sakala'nın ise sezon sonunda Alanya ile anlaşması sona eriyor.

  1. 16.6.2020
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