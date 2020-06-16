Gökhan Akkan Beşiktaş yolunda - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş kalecisini buldu! Süper Lig'in yıldızı geliyor

yolunda

Gökhan Akkan Beşiktaş yolunda

Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaleci arayışlarına hız veren aradığı ismi 'de buldu. Siyah-beyazlılar 'un başarılı file bekçisi Gökkan Akkan için düğmeye bastı.

Rizespor, 'ı 2-0'la geçerken kalede sürpriz şekilde Tarık yer aldı… Tarık'ın 11'de başlaması ise 'la ilgili dedikoduların artmasına neden oldu. Milli kalecinin adı uzun süredir 'la anılıyordu. Rizespor'un hocası , Gökhan'ın gitmek istediği için konsantrasyonunu kaybetmesi yüzünden Galatasaray maçında oynatmadı.

  1. 16.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan Akkan Beşiktaş yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA