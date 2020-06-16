Gökhan Akkan Beşiktaş yolunda

Rizespor, Galatasaray'ı 2-0'la geçerken kalede sürpriz şekilde Tarık yer aldı… Tarık'ın 11'de başlaması ise Gökhan Akkan'la ilgili dedikoduların artmasına neden oldu. Milli kalecinin adı uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu. Rizespor'un hocası Ünal Karaman, Gökhan'ın gitmek istediği için konsantrasyonunu kaybetmesi yüzünden Galatasaray maçında oynatmadı.