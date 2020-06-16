Diaby kalma fırsatını kaçırdı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Diaby kalma fırsatını kaçırdı

Diaby kalma fırsatını kaçırdı

Diaby kalma fırsatını kaçırdı

'ta Diaby son şansını kullandı. 'la bir görüşme yapan ve gelecek sezon da kalmak istediğini söyleyen Senegalli oyuncu, karşısında forma istedi.

Sergen de dönemindeki futbolunu sahaya koyarsa bonservisinin Sporting'ten alınması için yönetime ricacı olacağını söyledi. Ancak, Diaby maçında tam bir hayal kırıklığı yarattı.

  1. 16.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diaby kalma fırsatını kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA