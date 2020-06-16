Beşiktaş'tan Gyasi bombası! Perşembe geliyor
Gana basını, Beşiktaş’ın Bulgar ekibi CSKA Sofya ile kontratı bitecek 28 yaşındaki Edwin Gyasi ile anlaştığını öne sürdü. Tecrübeli forvet, 40 maçta 5 gol, 8 asistle oynadı.
Lige Antalya yenilgisiyle başlayan ve sezon sonunda kadrosunda kökle değişimler yapmaya hazırlanan Beşiktaş, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Ucuz maliyetli veya bonservisi elinde olan yetenekli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için, bir transfer iddiası da Gana'dan geldi. Ghanasoccer. net'in haberine göre; CSKA Sofya ile biten kontratını yenilemeye yanaşmayan Ganalı sağ kanat Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme için anlaştı.
PERŞEMBE GELİYOR
Devre arasında kiralık olarak gittiği ABD MLS Ligi takımı Dallas'tan CSKA Sofya'ya geri dönen Gyasi'nin perşembe günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılar ile sözleşme detaylarını görüşeceği belirtildi. 28 yaşındaki Hollanda doğumlu tecrübeli kanat oyuncusu, kariyerinde Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund ve Dallas da oynadı.
- 16.6.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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