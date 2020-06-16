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16 Haziran 2020, Salı
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'tan Gyasi bombası! Perşembe geliyor

Beşiktaş'tan Gyasi bombası! Perşembe geliyor

basını, ’ın Bulgar ekibi ile kontratı bitecek 28 yaşındaki ile anlaştığını öne sürdü. Tecrübeli forvet, 40 maçta 5 gol, 8 asistle oynadı.

Lige Antalya yenilgisiyle başlayan ve sezon sonunda kadrosunda kökle değişimler yapmaya hazırlanan , rotasını 'a çevirdi. Ucuz maliyetli veya bonservisi elinde olan yetenekli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için, bir iddiası da 'dan geldi. Ghanasoccer. net'in haberine göre; ile biten kontratını yenilemeye yanaşmayan Ganalı sağ kanat , Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme için anlaştı.

PERŞEMBE GELİYOR
Devre arasında kiralık olarak gittiği ABD MLS Ligi takımı 'tan CSKA Sofya'ya geri dönen Gyasi'nin perşembe günü 'a gelerek siyah-beyazlılar ile sözleşme detaylarını görüşeceği belirtildi. 28 yaşındaki doğumlu tecrübeli kanat oyuncusu, kariyerinde Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund ve Dallas da oynadı.

  1. 16.6.2020
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