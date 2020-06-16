Beşiktaş'tan Gyasi bombası! Perşembe geliyor

Lige Antalya yenilgisiyle başlayan ve sezon sonunda kadrosunda kökle değişimler yapmaya hazırlanan Beşiktaş, rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Ucuz maliyetli veya bonservisi elinde olan yetenekli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için, bir transfer iddiası da Gana'dan geldi. Ghanasoccer. net'in haberine göre; CSKA Sofya ile biten kontratını yenilemeye yanaşmayan Ganalı sağ kanat Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme için anlaştı.



PERŞEMBE GELİYOR

Devre arasında kiralık olarak gittiği ABD MLS Ligi takımı Dallas'tan CSKA Sofya'ya geri dönen Gyasi'nin perşembe günü İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılar ile sözleşme detaylarını görüşeceği belirtildi. 28 yaşındaki Hollanda doğumlu tecrübeli kanat oyuncusu, kariyerinde Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund ve Dallas da oynadı.