Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları

Antalyaspor maçının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı takım, dün yeniden topbaşı yaptı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Denizlispor karşılaşmasının taktik provları yapıldı. Pas ve şut çalışan Beşiktaşlı futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı noktaladı. Hazırlıklar bugünkü idmanla devam edecek.