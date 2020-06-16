Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Denizlispor hazırlıkları

'ta Denizlispor hazırlıkları

Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları

maçının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı takım, dün yeniden topbaşı yaptı. 'nde gerçekleştirilen idmanda Denizlispor karşılaşmasının taktik provları yapıldı. Pas ve şut çalışan Beşiktaşlı futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı noktaladı. Hazırlıklar bugünkü idmanla devam edecek.

maçının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlı takım, dün yeniden topbaşı yaptı. 'nde gerçekleştirilen idmanda Denizlispor karşılaşmasının taktik provları yapıldı. Pas ve şut çalışan Beşiktaşlı futbolcular, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı noktaladı. Hazırlıklar bugünkü idmanla devam edecek.

  1. 16.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA