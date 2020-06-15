Ahmet Nur Çebi: Artık şov yapmak yok!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında canlı yayına çıktı. Yardım kampanyasından transfer politikasına, borçlardan alt yapı hamlesine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak yardım kampanyasına değinen Çebi, "Bu kampanyanın merhaleleri var. Zaman içinde başka yerlere geçecek. Tişörtün de taraftara sunulacağı, kampanyanın devamı olacak. Bunun gibi birkaç süreç geçireceğiz. Bankalarla yapılmış ağır bir sözleşme var. Sporcular ve futbolculara da ilettik. Bunları beraber göğüsleyeceğiz dedik. Kulüp yoksa sporcu yok, sporcu yoksa kulüp yok. Gerekli görüşmeleri yaptık. Umarım, Beşiktaş'a ekonomik anlamda katkı veren bir süreç olur" dedi.

ZORU BAŞARACAĞIZ

Popülist politikaları bırakacaklarını sözlerine ekleyen başkan uzun vadeli plan yapacaklarını belirtip "Şov yapmayı bırakacağız. Bunun uzun vadede zarar verdiğini görüyoruz. Kendi kaynaklarımızla bu işi yürüteceğiz" dedi. Ahmet Nur Çebi zoru başarmak istediklerini de söyleyerek "Dışarıdan gelecek futbolcularla kazanılacak şampiyonluklar o futbolcuların oluyor. Dar imkanlarınızla, genç çocuklarınızla, scout ekibinin bulacağı gençlerle şampiyon olursanız sizin şampiyonluğunuzdur. Bu daha kıymetli. Esas kıymetli olan budur. Zoru başarmaktır" dedi.

SERGEN HOCAYA EMANETİZ

Bir kısmı altyapıdan, bir kısmı dışarıdan genç ve başarıya aç, kabiliyetli, içlerinde 2-3 tane tecrübeli, ahlaklı oyuncuyla bir kombin hazırlamak amacındayız. Bunu da teknik direktörümüz Sergen Yalçın yapacak. Ona emanetiz artık. Bu işi elbirliğiyle yapacağız.

CANER VE GÖKHAN'LA KONUŞACAĞIZ

Taraftar kimin gelip gideceğini merak ediyor. Futbolculara temmuz sonunda cevap verin dedim. Caner'le oturup konuşacağız. Şartlar uyarsa devam. Gökhan Gönül de öyle. Hocanın, oynamak istediği herkesle konuşacağız. Hocanın istemediği kişilerle yapacağım bir şey yok. Hocamın istemedikleri ve kontratları olanlarla oturup ayrılmaya çalışacağız. Hocadan da bir liste almış değiliz.

PARA YOKSA RANDIMAN ALINMIYOR

Elektrik parasını bile zor bir araya getiriyorum. Maaşları zar zor ödüyorum. Parası ödenmemiş futbolcudan randıman alamıyorsunuz. 1 ay geç ödense bile alamıyorsunuz. Şubat sonuna kadar personel maaşlarını ödedik. Bir şekilde ödemelerini yapıyoruz insanların. Onları üzüntülü görmek bizi de üzüyor.

FUTBOLCUDA AHLAK ÖNEMLİ

Altyapıdan gelen 2 çocuğumuz oynadı, ben beğendim. Scout ekibinin marifeti önemli. Kimsenin görmediklerini görmeliler. Onları ucuzdan alıp, oynatıp, pahalıya satmak. Futbolcuda ahlak önemli. Kişi 31 yaşına gelmiş, 3 yıllık sözleşme imzalıyorsunuz, adam defteri kapatıyor. Bay bay sonra. Bu işler bitti artık.

ABDULLAH AVCI HİÇ ÜZMEDİ

Abdullah hoca '30 milyon TL tazminatımdan vazgeçtim' derse çok teşekkür ederim ama deme mecburiyeti yok. Zaten kontratında yazıyor, iş bulana kadar olan maaşlarını kulüp ödemekle mükellef. 3 yıllık kontratı sürüyor ve ödeme mükellefiyetimiz devam edecek. Ancak, şu ana kadar kendisi hiç bizi üzmedi.

TALISCA OLUR, Q7 OLAMAZ

Talisca dönmek istiyorsa ve ekonomik şartlara uyarsa Beşiktaş'ta oynamasını isterim. Q7, Beşiktaş için değerli bir futbolcudur. Ancak Q7 defteri kapandı. Artık genç çocuklara, gelir getirecek futbolcular yöneliyoruz. Beşiktaş'a gelen futbolcular giderken büyük bir aşkla gidiyor. Demba, Pepe, Q7, Talisca...

AMACIM BAĞIMSIZ BEŞİKTAŞ

Benim bir davam var. Beşiktaş'ı bağımsız kılmak istiyorum. UEFA'ya gidip hesap vermek istemiyorum artık. 7 sene bunlarla uğraştım. Ben de yoruldum. Böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Temiz kağıdı almak için uğraşmak istemiyorum. UEFA'nın önüne gidip, 2 sene müsaade edin demek istemiyorum. Bunun olabilmesi için gelir-gideri dengeli, bünyesini buna alıştırmış bir yapı istiyorum. Kendi ayakları üstünde duran başarılı scout işleri olan bir kulüp istiyorum. 90 milyon dolar borçla kazanılmış bir kupa istemiyorum.

BIRAKIN İŞİMİZİ YAPALIM

Fikret Orman'ın son seçiminde, icra kurulu başkanlığına getirildim. Çimdir, odur, budur bunlarla uğraştım. Bir muhalefet oluşmuş. Sürekli muhalefet. Geleli 3 ay oldu. Pandemi geldi. Bir bırakın işimizi yapalım. Trollerle, medyayla, eski dostlarıyla rahatsız ediyorlar. Ben Beşiktaş camiasına içimizde bulunduğumuz durumu anlatacağım. Anlatmazsam nasıl yardım isteyeceğim. Muhalefetten 1 tane destek yok kampanyaya. Muhalifler muhalefete devam etsin ama kampanyaya destek versinler.

SANA DA SORARLAR O ZAMAN

Bu sefer geldiğimde karşılaştığım tabloda, bütün kaynaklarımızın hepsinin büyüyen borçlarımıza karşılık bankalara temlik verildiğini gördük. Bunu gerçekten bilmiyorduk. 'Sen de buradaydın, neredeydin' diye soruyorlar. Bunu geçenlerde bir ağabeyim ifade etti. Ona ben bir şey sordum. O da bilmiyor. Ona da sorarlar o zaman, sen de buradaydın diye. Futbol dışında çalışıyorsanız, bilmezsiniz. Haberdar olmadığım, bilmediği şeyler vardı.

HERKES HESAP VERECEK

Bankalarla yapılan sözleşmede tüm gelirlerin temlik edildiğini bilemem ki. Başkan olunca gördüm ben bunu. Sonuç itibarı ile ne yapıyorum, kaçtım mı, bıraktım mı, ben yine buradayım. Ben geçmişten bahsedeceğim, bırakmayacağım. Denetletiyoruz. Varsa kusurlar, ben de dahil, hesap verilecek.