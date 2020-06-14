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14 Haziran 2020, Pazar
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Başkanlar unutulmadı

Başkanlar unutulmadı

da karton taraftarlara kaldı. 129 TL'lik kampanyaya katılan 5 bin siyah-beyazlı taraftarın fotoğrafının yer aldığı kartonlar tribünlere yerleştirildi.

da karton taraftarlara kaldı. 129 TL'lik kampanyaya katılan 5 bin siyah-beyazlı taraftarın fotoğrafının yer aldığı kartonlar tribünlere yerleştirildi. Başta Onursal Başkan olmak üzere 'a hizmet etmiş merhum başkanların portreleri de yönetim tarafından yedek kulübesinin arkasına konuldu.
  1. 14.6.2020
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