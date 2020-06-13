Sergen Yalçın'ın 5 değişikliği mağlubiyete engel olmadı!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi Sinan Gümüş ve Amilton'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'ın tek golü Adem Ljajic'ten geldi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın yeni kuralı kullandı ve 5 değişiklik hakkının hepsini kullandı. Ancak bu değişiklikler mağlubiyete engel olmadı.
Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın dönüşünde Beşiktaş, 27. hafta maçında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
15. dakikada Sinan Gümüş ve 35. dakikada Amilton'un golüne 68'de Ljajic'le cevap veren siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Salgın nedeniyle futbolda uygulamaya konan yeni kurallar çerçevesinde ilk göze çarpan uygulama 3'ten 5'e yükseltilen oyuncu değişikliği sayısıydı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında ilk yarıdaki vasat futbol sonrası ikinci yarıda 5 oyuncu değişikliğinin tamamını kullandı.
İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki değişiklikleri:
46' Diaby çıktı Nkoudou girdi
46' Güven Yalçın çıktı Adem Ljajic girdi
65' Boyd çıktı Lens girdi
65' Boateng çıktı Umut Nayir girdi
78' Rıdvan Yılmaz çıktı Caner Erkin girdi
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın'ın 5 değişikliği mağlubiyete engel olmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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