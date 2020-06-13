Sergen Yalçın'ın 5 değişikliği mağlubiyete engel olmadı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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'ın 5 değişikliği mağlubiyete engel olmadı!

Sergen Yalçın'ın 5 değişikliği mağlubiyete engel olmadı!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından sahasında 'u konuk etti. ekibi ve Amilton'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'ın tek golü 'ten geldi. Siyah-beyazlılarda yeni kuralı kullandı ve 5 değişiklik hakkının hepsini kullandı. Ancak bu değişiklikler mağlubiyete engel olmadı.

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın dönüşünde , 27. hafta maçında sahasında 'u konuk etti.

15. dakikada ve 35. dakikada Amilton'un golüne 68'de Ljajic'le cevap veren siyah beyazlılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Salgın nedeniyle futbolda uygulamaya konan yeni kurallar çerçevesinde ilk göze çarpan uygulama 3'ten 5'e yükseltilen oyuncu değişikliği sayısıydı. Beşiktaş Teknik Direktörü , Antalyaspor karşısında ilk yarıdaki vasat sonrası ikinci yarıda 5 oyuncu değişikliğinin tamamını kullandı.

İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki değişiklikleri:

46' Diaby çıktı Nkoudou girdi
46' Güven Yalçın çıktı girdi
65' Boyd çıktı Lens girdi
65' Boateng çıktı Umut Nayir girdi
78' Rıdvan Yılmaz çıktı girdi

  1. 13.06.2020
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