Sahne sırası Kartal'da! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i
Siyah-beyazlılar, ligin 27. haftasında Antalya’yı ağırlayacak. Kartal, zirvenin uzağında kalsa da 3 puan için savaşıp şansını zorlayacak. Maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Beşiktaş, Süper Lig'in kalan 8 maçının ilkine bugün çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, saat 21.00'de başlayacak mücadelede Antalyaspor'u konuk edecek. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Zirvenin 9 puan uzağında kalan ve son maça kadar şampiyonluk için şansını zorlayacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın cezası bulunuyor. Sakatlık geçiren N'Koudou'nun da forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Umut Nayir, Atiba, Boyd, Caner ve Lens kart cezası sınırında. Bu isimler kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Denizlispor sınavında forma giyemeyecek.
ANTALYA İLE 48. RANDEVU
Beşiktaş ile Antalyaspor ile Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 47 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş kazanırken, 5'ini Antalyaspor kazanmayı başardı. 9 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların kaydettiği 104 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 41 gol karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmayı başarmıştı.
TARAFTARI YANINDA!
Beşiktaş'ı Antalyaspor önünde taraftarı da yalnız bırakmayacak! Tribünde karton taraftar uygulaması yapan siyahbeyazlı ekibi, yaklaşık 5 bin karton taraftarı bekliyor olacak. Beşiktaşlılar, karton uygulamasına yoğun ilgi göstermişti. İç saha maçlarında tribünde yer alacak kartonların bedeli 129 Türk lirası olarak belirlenmişti.
EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN
Beşiktaş, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla çıktığı müsabakalarda rakibine karşı açık ara üstünlük sağladı. Siyahbeyazlılar, Akdeniz ekibi Antalyaspor, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 23 mücadelenin 18'inde galibiyetle ayrılırken, 2 kez de rakibine mağlup oldu, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda rakibin filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Utku, Gökhan,Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Boyd), Ljajic, Caner, Umut (Boateng)
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fred, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sahne sırası Kartal'da! İşte Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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