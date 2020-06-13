Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz yerinde duramadı
Süper Lig'in 27'inci haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kart cezası bulunan Burak Yılmaz karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcu tribünden arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulundu.
Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.
Beşiktaş'ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.
ARKADAŞLARINA UYARILARDA BULUNDU
Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.
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