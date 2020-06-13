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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz tribünde yerinde duramadı

'ın golcüsü yerinde duramadı

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz yerinde duramadı

'in 27'inci haftasında sahasında 'u konuk etti. cezası bulunan karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcu tribünden arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulundu.

- karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen , takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

ARKADAŞLARINA UYARILARDA BULUNDU

Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.

  1. 13.06.2020
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