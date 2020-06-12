Sergen Yalçın kararını verdi! Burak Yılmaz yerine...
Beşiktaş, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca ertelenen Süper Lig'e yeniden dönüyor. Şampiyonluk umudunu koruyan Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle forma giyemeyecek Burak Yılmaz'ın yerine oynayacak ismi buldu.
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kafasındaki 11'i belirledi.
Siyah beyazlıların tecrübeli hocası, cezası nedeniyle Antalya maçın oynayamayacak Burak Yılmaz'ın yerine oynatacağı ismi buldu.
UMUT NAYİR 11'E
Takvim'in haberine göre, Burak Yılmaz yerine Antalyaspor karşısında Umut Nayir forvetteki yerini alacak.
Sakatlığı geçen N'Koudou da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Forvette Umut Nayir, Güven Yalçın ve Boateng üzerinde önce kafa yoran Sergen Yalçın daha sonra bu mevkide Umut'u oynatmaya karar verdi. Umut'un idmanlardaki performansı nedeniyle ilk 11'de yer alması kararlaştırıldı.
Yalçın'ın Umut'la özel olarak ilgilendiği de ortaya çıktı. Antalyaspor önünde Boateng'in de forvet arkasında yer alacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu ilk 11'de yer alırken Adem Ljajic'in de bu karşılaşmada kulübeye çekilmesi bekleniyor.
- 12.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın kararını verdi! Burak Yılmaz yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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