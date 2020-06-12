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12 Haziran 2020, Cuma
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Sergen Yalçın kararını verdi! Burak Yılmaz yerine...

Beşiktaş, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca ertelenen Süper Lig'e yeniden dönüyor. Şampiyonluk umudunu koruyan Kartal'da teknik direktör , cezası nedeniyle forma giyemeyecek 'ın yerine oynayacak ismi buldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör , kafasındaki 11'i belirledi.

Siyah beyazlıların tecrübeli hocası, cezası nedeniyle Antalya maçın oynayamayacak 'ın yerine oynatacağı ismi buldu.

UMUT NAYİR 11'E
Takvim'in haberine göre, Burak Yılmaz yerine Antalyaspor karşısında forvetteki yerini alacak.

Sakatlığı geçen N'Koudou da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Forvette Umut Nayir, Güven Yalçın ve Boateng üzerinde önce kafa yoran Sergen Yalçın daha sonra bu mevkide Umut'u oynatmaya karar verdi. Umut'un idmanlardaki performansı nedeniyle ilk 11'de yer alması kararlaştırıldı.

Yalçın'ın Umut'la özel olarak ilgilendiği de ortaya çıktı. Antalyaspor önünde Boateng'in de forvet arkasında yer alacağı öne sürüldü. Ganalı futbolcu ilk 11'de yer alırken Adem Ljajic'in de bu karşılaşmada kulübeye çekilmesi bekleniyor.

  1. 12.06.2020
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