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12 Haziran 2020, Cuma
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İlk 11’i nasıl olacak?

İlk 11’i nasıl olacak?

Sıyah-beyazlılar, yarınki maçına eksik bir kadro ile hazırlanıyor. maçında gördüğü için cezalı olan 'la beraber, sakatlığı geçmeyen N'Koudou'nun karşılaşmaya yetişmesi zor.

Sıyah-beyazlılar, yarınki maçına eksik bir kadro ile hazırlanıyor. maçında gördüğü için cezalı olan 'la beraber, sakatlığı geçmeyen N'Koudou'nun karşılaşmaya yetişmesi zor. Bu futbolcuların yerine oynayacak isimler merak ediliyor. Teknik direktör 'ın Burak ve N'Koudou'nun yerine Boateng, Diaby ve Umut'tan ikisini tercih etmesi bekleniyor.
  1. 12.6.2020
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