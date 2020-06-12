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12 Haziran 2020, Cuma
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Herkes şen şakrak

Herkes şen şakrak

, hazırlıklarını sürdürdü. Keyifler yerindeydi. , idmandaki golüyle şov yaptı.

, 'in 27. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, pas ve dar alanda kontrol çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalarla sona erdi. İdman sırasında oyuncuların keyifli olduğu gözden kaçmadı. Ayrıca 'in antrenmanda attığı golün videosu sosyal medyada yayınlandı.
  1. 12.6.2020
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