Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Caner ve Gökhan kalıyor mu?
Beşiktaş'ın normal şartlarda 19 Mart tarihinde başlatılacak ve tanıtımı yapılacak olan bağış kampanyası, corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Beklenen lansman bugün gerçekleşti ve bağış kampanyasının tanıtımı yapıldı. Peki, Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Caner ve Gökhan kalıyor mu? Ahmet Nur Çebi açıkladı...
Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönem yaşayan Beşiktaş, son çıkış yolu olarak bağış kampanyası düzenleme kararı almıştı. Mart ayında bir lansman düzenlenerek kampanya tanıtılacaktı. Ancak corona virüsü salgını lansmanın ileri bir tarihe ertelenmesine sebep oldu. Bugün bağış kampanyasının lansmanı yapıldı. Kulüp başlanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU NE KADAR?
Beşiktaş'ın 2020 yılı içerisinde açıklanan borcu 3 milyar TL'nin üzerindedir. Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde borcun 3.3 milyarı bulduğunu belirterek, yeni gelir kalemleri yaratılmadığı halde bu borcu 1 yıl sonunda 4 milyarı bulacağını dile getirmişti.
BEŞİKTAŞ'IN YARDIM KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?
Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor.
AHMET NUR ÇEBİ'NİN GÖKHAN VE CANER AÇIKLAMASI
Ahmet Nur Çebi düzenlenen lansmanda, "Gökhan ve Caner konusunda önümüzde daha çok zaman var. Son 8 maça konsantre olmak istediklerini söylediler. Transfer için önümüzde daha 2 ay var." ifadelerini kullandı.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 02:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Caner ve Gökhan kalıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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