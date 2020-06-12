Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Caner ve Gökhan kalıyor mu? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur?

'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Caner ve Gökhan kalıyor mu?

Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Caner ve Gökhan kalıyor mu?

'ın normal şartlarda 19 Mart tarihinde başlatılacak ve tanıtımı yapılacak olan bağış kampanyası, corona virüsü salgını sebebiyle ertelenmişti. Beklenen lansman bugün gerçekleşti ve bağış kampanyasının tanıtımı yapıldı. Peki, Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Caner ve Gökhan kalıyor mu? açıkladı...

Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönem yaşayan , son çıkış yolu olarak bağış kampanyası düzenleme kararı almıştı. Mart ayında bir lansman düzenlenerek kampanya tanıtılacaktı. Ancak corona virüsü salgını lansmanın ileri bir tarihe ertelenmesine sebep oldu. Bugün bağış kampanyasının lansmanı yapıldı. Kulüp başlanı basın toplantısı düzenledi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU NE KADAR?

Beşiktaş'ın 2020 yılı içerisinde açıklanan borcu 3 milyar TL'nin üzerindedir. Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde borcun 3.3 milyarı bulduğunu belirterek, yeni gelir kalemleri yaratılmadığı halde bu borcu 1 yıl sonunda 4 milyarı bulacağını dile getirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN YARDIM KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN GÖKHAN VE CANER AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi düzenlenen lansmanda, "Gökhan ve Caner konusunda önümüzde daha çok zaman var. Son 8 maça konsantre olmak istediklerini söylediler. için önümüzde daha 2 ay var." ifadelerini kullandı.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 02:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın borcu ne kadar? Beşiktaş'ın yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Caner ve Gökhan kalıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA