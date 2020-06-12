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12 Haziran 2020, Cuma
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6 isim sınırda

6 isim sınırda

'ta maçı öncesinde 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , , , N'Koudou, ve 3 sarı kart ile ceza sınırında.

'ta maçı öncesinde 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. , , , N'Koudou, ve 3 sarı kart ile ceza sınırında. Bu futbolcular maçta oynamaları ve kart görmeleri durumunda 28'inci haftada deplasmanda oynanacak Denizlispor maçında sahada olamayacak.
  1. 12.6.2020
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