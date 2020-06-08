Smolov korkuttu
Beşiktaş’ın transfer listesindeki 30 yaşındaki Rus santrfor Fedor Smolov’un çalkantılı özel yaşantısı teknik direktör Sergen Yalçın’ı ürküttü.
İspanya'nın El Desmarque gazetesi bir süre önce hali hazırda Celta'da kiralık oynayan Fedor Smolov'un yeni adresinin Beşiktaş olacağını iddia etmişti. Lokomotif'in iki yıl için 5.4 milyon euro ödememek için, F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki santrforu Beşiktaş'a bedelsiz gönderebileceği, siyah- beyazlıların da Smolov'u 1 yıllığına kiralamak istediği belirtilmişti.
KURTULMAK İSTİYORLAR
Fedor Smolov'un menajerler tarafından önerilmesi, hem de uygun şartlarda Beşiktaş'a gelebilecek olması Sergen Yalçın'ın dikkatini çekti. Lokomotif'in kurtulmak için 2.7 milyon euro'luk maaşının 2 milyon euro'sunu karşılayıp Celta'ya gönderdiği Rus oyuncu 47 yaşındaki teknik adamı mutlu etmişti. Ancak Smolov'un yaptıkları; daha önce 'oyuncunun delisini severim' diyen Sergen'in bile gözünü korkuttu.
RAHAT DURMUYOR
Fırtınalı bir ilişki yaşadığı dünya güzellerinden Rus model Victoria Lopyreva'da 2013'te evlendi. Mayıs 2015'te boşandı.
1 Ağustos 2018'de BMW M5'ini bir trafik bariyerine çarptı. Sürücü belgesi bir yıl süreyle askıya alındı ama o araba kullanmaya devam etti.
Nisan 2020'de Boris Yeltsin'in torunu olan nişanlısı Maria Yumasheva'nın 18'nci doğum gününü kutlamak için İspanya'nın koronavirüs protokollerini deldi. ve Rusya'ya döndü.
- 8.6.2020
- Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Sözleşme imzalandı
- Canlı yayında açıkladı! "Comolli getirdiği oyuncuları o takıma alacak"
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da virüs içeride
- Zeki Uzundurukan: Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu
- İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Smolov korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.