Smolov korkuttu

İspanya'nın El Desmarque gazetesi bir süre önce hali hazırda Celta'da kiralık oynayan Fedor Smolov'un yeni adresinin Beşiktaş olacağını iddia etmişti. Lokomotif'in iki yıl için 5.4 milyon euro ödememek için, F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki santrforu Beşiktaş'a bedelsiz gönderebileceği, siyah- beyazlıların da Smolov'u 1 yıllığına kiralamak istediği belirtilmişti.

KURTULMAK İSTİYORLAR

Fedor Smolov'un menajerler tarafından önerilmesi, hem de uygun şartlarda Beşiktaş'a gelebilecek olması Sergen Yalçın'ın dikkatini çekti. Lokomotif'in kurtulmak için 2.7 milyon euro'luk maaşının 2 milyon euro'sunu karşılayıp Celta'ya gönderdiği Rus oyuncu 47 yaşındaki teknik adamı mutlu etmişti. Ancak Smolov'un yaptıkları; daha önce 'oyuncunun delisini severim' diyen Sergen'in bile gözünü korkuttu.

RAHAT DURMUYOR



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