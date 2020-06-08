Kartal'dan büyük jest

Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir jest geldi. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında sarı-lacivertli taraftarların maketlerinin de tribünde olacağını açıkladı. Yönetici Avşar şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz" açıklamasını yaptı. Büyük bir heyecanla maçların başlamasını beklediklerini belirten Hakan Avşar, "Taraftarlarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz. Onların vereceği destek çok önemli. Maalesef günümüzün şartları bu. Ama bizim taraftarımızın ruhu yeter" diye konuştu.

HAKAN AVŞAR'DAN İNCİLER



BÜTÜN arkadaşlarımız, büyük bir özveriyle elinden geleni yapmaya çalıştı. Kalan 8 maçta ciddi başarı bekliyoruz.

BÜYÜK heyecanla bekliyoruz. Yarım kalmış heyecanımız var, camia olarak 12 Haziran'da buna kavuşuyoruz.

ÇOK ciddi önlemlerimiz var. Bütün stadımızı, sporcularımızın olduğu tüm kompleksleri dezenfekte ettik.

Pandemi kurallarına uyacağız. Futbolcularımız için sağlık ne kadar önemliyse seyircilerimiz için de önemli.