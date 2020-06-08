Kartal'dan büyük jest
Beşiktaşlı yönetici Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftarların maketlerine yer vereceklerini belirterek “Spor böyle çok daha güzel” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir jest geldi. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçında sarı-lacivertli taraftarların maketlerinin de tribünde olacağını açıkladı. Yönetici Avşar şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz" açıklamasını yaptı. Büyük bir heyecanla maçların başlamasını beklediklerini belirten Hakan Avşar, "Taraftarlarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz. Onların vereceği destek çok önemli. Maalesef günümüzün şartları bu. Ama bizim taraftarımızın ruhu yeter" diye konuştu.
HAKAN AVŞAR'DAN İNCİLER
BÜTÜN arkadaşlarımız, büyük bir özveriyle elinden geleni yapmaya çalıştı. Kalan 8 maçta ciddi başarı bekliyoruz.
BÜYÜK heyecanla bekliyoruz. Yarım kalmış heyecanımız var, camia olarak 12 Haziran'da buna kavuşuyoruz.
ÇOK ciddi önlemlerimiz var. Bütün stadımızı, sporcularımızın olduğu tüm kompleksleri dezenfekte ettik.
Pandemi kurallarına uyacağız. Futbolcularımız için sağlık ne kadar önemliyse seyircilerimiz için de önemli.
- 8.6.2020
- Galatasaray'ın transferlerini canlı yayında duyurdu! Sözleşme imzalandı
- Canlı yayında açıkladı! "Comolli getirdiği oyuncuları o takıma alacak"
- Erman Toroğlu: Galatasaray'da virüs içeride
- Zeki Uzundurukan: Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu
- İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kartal'dan büyük jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.