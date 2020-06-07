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07 Haziran 2020, Pazar
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Mantıklı indirime varım

Mantıklı indirime varım

'ta yıllık 3 milyon euro kazanan stoper Vida’nin menajeri, yönetimin feda talebine “ olursa kabul edebiliriz” şeklinde cevap verdi.

yönetimi bir süre önce kendi istekleriyle indirim yapmaya yanaşmayan oyuncuların menajerleriyle temasa geçti. Bu isimlerin başında da geliyor. oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yetkililerin pandemi sürecinde yaşananların kulübü zor durumda bıraktığı ve bu nedenle en az %30'luk indirim yapması gerektiği söyleyince; bunun imkansız olduğunu yanıtını verdi. Domagoj Vida'nın menajerinin "Bu oranlarda indirim olmaz. bir rakam söylerseniz biz de kabul edebiliriz" dediği belirtildi. Vida'nın düşündüğü indirim oranının %10 seviyesini geçmeyeceği iddia edildi.
  1. 7.6.2020
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