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07 Haziran 2020, Pazar
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Kevin N'Koudou şoku!

Kevin N'Koudou şoku!

'ta, sol ön uyluk adalesinde ödem oluşan yıldızın maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

'a gelecek hafta yeniden başlayacak ekstra sezon öncesinde N'Koudou'dan kötü haber geldi. Pandemi döneminde 'ya giden ve bu dönemi ülkesinde hiç çalışmadan geçirdiği bildirilen oyuncu, son idmanda sakatlandı. Sol ön uyluk adalesinde ödem olduğu tespit edilen N'Koudou'nun, yaşadığı bu sakatlık sebebiyle gelecek hafta başlayacak ekstra sezonun ilk maçı olan karşısında sahaya çıkamayacağı ifade edildi. Siyahbeyazlı takımın hücum oyuncusu N'Koudou, sakatlığı sebebiyle cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşmada büyük olasılıkla forma giyemeyecek. N'Koudou'nun durumu pazartesi günü yapılacak kontroller sonrasında kesinlik kazanacak. Fransız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maçta forma giyerken, 3 gol attı ve 3 asist yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta da sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında yok.
  1. 7.6.2020
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