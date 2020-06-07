‘Kalmanı istiyoruz Caner’ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş ‘Kalmanı istiyoruz Caner’

‘Kalmanı istiyoruz Caner’

‘Kalmanı istiyoruz Caner’

yönetimi, eski takımı 'ye döneceği konuşulan 'e, “Biz de hocan da kalmanı istiyoruz. Rakamı belirle, uzlaşalım” dedi.

Siyah-beyazlılar, adı F.Bahçe ile anılan 'le özel bir görüşme gerçekleştirdi. Pandemi yüzünden kulübün yaşadığı ekonomik krizi anlatılırken, Sergen hocanın kendisiyle devam etmek istediği de söylendi. Caner Erkin'e devam etmek isterse ve makul bir rakam belirlemesi durumunda kendilerinin de kalmasını istedikleri söylenildi, "Rakamı yaz, getir; öyle konuşalım. Seninle anlaşacağımızı düşünüyoruz" denildi.
  1. 7.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kalmanı istiyoruz Caner’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA