Gökhan’da fark azaldı

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık yeni sözleşme karşılığında 500 bin euro karşılığı TL teklifinde bulundu.

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık yeni sözleşme karşılığında 500 bin euro karşılığı TL teklifinde bulundu. Daha önce yönetimle yaptığı görüşmede senelik 1 milyon euro isteyen Gökhan Gönül'ün teklifin 800 bin euro karşılığı TL'ye çekilmesi durumunda kabul etmeye sıcak baktığı bildirildi.