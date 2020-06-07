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07 Haziran 2020, Pazar
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Gökhan’da fark azaldı

Gökhan’da fark azaldı

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bek 'e 1+1 yıllık yeni sözleşme karşılığında 500 bin euro karşılığı TL teklifinde bulundu.

Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık yeni sözleşme karşılığında 500 bin euro karşılığı TL teklifinde bulundu. Daha önce yönetimle yaptığı görüşmede senelik 1 milyon euro isteyen Gökhan Gönül'ün teklifin 800 bin euro karşılığı TL'ye çekilmesi durumunda kabul etmeye sıcak baktığı bildirildi.
  1. 7.6.2020
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