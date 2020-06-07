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07 Haziran 2020, Pazar
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’ya 500 bin euro

Atiba’ya 500 bin euro

yönetiminin sözleşmesi sona erecek olan 'yla 1 yıl daha yola devam etmek için yaptığı görüşmeler sürüyor. 37 yaşındaki yıldıza yıllık 500 bin euro teklif edildi.

yönetiminin sözleşmesi sona erecek olan 'yla 1 yıl daha yola devam etmek için yaptığı görüşmeler sürüyor. 37 yaşındaki yıldıza yıllık 500 bin euro teklifi sunulurken, Kanadalı yıldızın 750 bin euro'luk bir rakama imza atabileceğini söylediği ifade edildi.
  1. 7.6.2020
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