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07 Haziran 2020, Pazar
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Adem 'e ‘gidersin’ uyarısı

Adem Ljajic'e ‘gidersin’ uyarısı

Siyah-beyazlı yetkililerin ilk görüştüğü isimlerden biri olan 'e sert bir tavır sergilendi. , takımın en fazla kazanan oyuncularından birisi olarak kendisinden bir indirim beklendiğini ifade ettiler.

Siyah-beyazlı yetkililerin ilk görüştüğü isimlerden biri olan 'e sert bir tavır sergilendi. , takımın en fazla kazanan oyuncularından birisi olarak kendisinden bir indirim beklendiğini ifade ettiler. Eğer ortak bir nokta bulamazlarsa,kendisiyle istemeyerek de olsa yolların ayrılacağını belirtti. Daha önce 'ye para kazanmak için geldiğini üzerine basa basa söyleyen Ljajic'e "Ya indirim yaparsın ya da kendine takım bul" resti çekilirken, Ljajic'in anlayışlı bir yaklaşımda bulunduğu iddia edildi.
  1. 7.6.2020
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