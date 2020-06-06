Yalçın’ın favorisi Rıdvan

Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok ilgilendiği isimlerin başında Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan'ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine ekstra mesai yaptırıyor. Abdullah Avcı'nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Rıdvan, performansıyla takdir toplamış ama sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.