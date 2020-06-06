Yalçın’ın favorisi Rıdvan
Başarılı teknik adam genç yıldızla yakından ilgileniyor.
Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok ilgilendiği isimlerin başında Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan'ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine ekstra mesai yaptırıyor. Abdullah Avcı'nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Rıdvan, performansıyla takdir toplamış ama sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.
- 6.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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