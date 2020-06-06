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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Yalçın’ın favorisi Rıdvan

Yalçın’ın favorisi Rıdvan

Başarılı teknik adam genç yıldızla yakından ilgileniyor.

Kalan sekiz maçta genç oyunculara daha çok şans vermeyi planlayan teknik direktör 'ın en çok ilgilendiği isimlerin başında Rıdvan Yılmaz yer alıyor. Savunması çok kuvvetli olan genç Rıdvan'ın hücum yönünü de geliştirmesini isteyen Sergen Hoca, öğrencisine ekstra mesai yaptırıyor. 'nın gönderilmesinden sonraki ilk maç olan karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Rıdvan, performansıyla takdir toplamış ama sakatlık sonrası formasından uzak kalmıştı.

  1. 6.6.2020
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